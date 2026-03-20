PDI y Carabineros detuvieron a sujeto con 33 causas judiciales durante operativo en Estación Central

Un amplio operativo de la PDI y Carabineros se desplegó la tarde y noche del día jueves en Estación Central, en calle Toro Mazote, donde se encuentra el sector conocido como "Pequeña Caracas" por la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que viven ahí, para recuperar el control de un sector marcado por la informalidad y hechos de violencia.

El operativo dejó 123 fiscalizaciones a ciudadanos extranjeros, de las cuales 46 correspondían a ingresos por pasos no habilitados; además, se detuvo a una persona por conducir en estado de ebriedad y se cursaron 52 denuncias a personas en situación migratoria irregular.

Captura de alto perfil: Un homicida con 33 causas

Más allá de las cifras migratorias, el operativo permitió sacar de circulación a sujetos con graves deudas ante la justicia. Entre las detenciones realizadas por Carabineros, destacó la de un ciudadano chileno con un alarmante historial criminal que circulaba libremente por el sector.

En total, se detuvo a cuatro personas por órdenes pendientes, entre ellas este individuo, quien mantenía una orden por homicidio y acumulaba 33 causas judiciales por diversos delitos.

Recuperación de espacios tras agresiones a fiscalizadores

Esta intervención no fue azarosa; responde a la necesidad de restablecer el orden público tras los graves incidentes del fin de semana pasado, donde funcionarios municipales fueron agredidos con objetos contundentes, incluyendo un balón de gas lanzado desde los departamentos del sector.

"Este es un operativo coordinado desde la delegación junto al Ministerio de Seguridad, Carabineros, la PDI, distintos servicios públicos y en estrecha colaboración con el municipio. Estamos en un lugar simbólico: aquí, hace menos de una semana, se agredió a funcionarios de fiscalización. La señal es clara: iremos a todos los rincones donde sea necesario para recuperar el orden público", enfatizó Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana.