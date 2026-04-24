Pedro Aguirre Cerda: Balacera en cercanías de un colegio dejó un fallecido

Una persona fallecida y otra en riesgo vital dejó una balacera ocurrida este viernes a solo una cuadra de un colegio en la capitalina comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Según la información policial, este hecho, registrado en la intersección de Armada Nacional con Maestranza, se dio cuando ambas víctimas, que se trasladaban en un vehículo, fueron interceptadas por otros individuos que dispararon en reiteradas ocasiones en su contra.

"Conforme al análisis que se está haciendo en el sitio del suceso, se reporta hallazgo de múltiples evidencias balísticas", informó el fiscal Roberto Contreras, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

El persecutor confirmó que el ataque dejó "una persona fallecida que está identificada, de nacionalidad chilena, de 35 años aproximadamente y que presenta múltiples impactos balísticos en diferentes partes del cuerpo".

También dio cuenta que "existe otra persona que se encuentra lesionada, quien está con riesgo vital en el Hospital Barros Luco y está siendo asistido por personal médico".

Al interior del automóvil, además, fueron encontrados cuatro paquetes con droga, entre ellos de tusi y marihuana.

El Ministerio Público, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, trabaja para esclarecer la dinámica de los hechos y la posible vinculación entre las víctimas.

Una de las hipótesis que se maneja en la investigación es que el incidente podría estar relacionado con un servicio de transporte entre particulares. Sin embargo, se enfatizó que esta es una situación aún en materia de investigación.