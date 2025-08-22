Presunto asesino de periodista peruano quedó en prisión preventiva

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Olfrán Rivas Ramos por su presunta participación en el homicidio del periodista peruano Gastón Medina, quien fue asesinato a tiros -en enero de este año- en la ciudad de Ica, al sur del país vecino.

El imputado fue detenido la semana pasada en la comuna de Maipú tras ser sometido a un control de identidad rutinario por parte de Carabineros, que lo sorprendió portando más de 200 gramos de ketamina y documentos falsos.

Durante la audiencia de hoy se logró acreditar, además, que el sospechoso utilizaba una identidad falsa en Chile, puesto que en julio fue detenido por Carabineros por el delito de soborno, y posteriormente formalizado con su identidad falsa.

"Advirtió la policía que el imputado mantenía cédula de identidad y licencia de conducir a nombre de Wilfredo Piña, ciudadano venezolano. No obstante, tenía dentro de su teléfono celular transferencia a nombre de Olfrán", explicó el fiscal José Solis.

"Con esa diferencia entre su cédula de identidad y los depósitos a su nombre, finalmente la policía logró determinar que su verdadero nombre era Olfrán y que tenía una orden de captura internacional desde Perú por el asesinato de un periodista", complementó el persecutor.

El imputado negó tajantemente las acusaciones, llegando a interrumpir a la jueza para asegurar que no había asesinado a ningún periodista en Perú.

El sujeto permanecerá en prisión preventiva a la espera de la solicitud de extradición por parte de las autoridades peruanas.