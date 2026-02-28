Prisión preventiva para imputado por homicidio en Puerto Varas: fue detenido en Valdivia

La Fiscalía Local de Puerto Varas logró la medida cautelar de prisión preventiva para el principal sospechoso de un violento homicidio ocurrido en la Villa Centenario, acusado de disparar y causar la muerte de un hombre en plena vía pública.

Según los antecedentes presentados en la audiencia, el crimen ocurrió el 21 de febrero en la calle Emilio Luppi.

"Este hecho ocurrió en dicha intersección durante la mañana, cuando el autor percutó cinco disparos contra la víctima, quien falleció en el lugar. El responsable, un adulto de nacionalidad chilena, fue formalizado por homicidio calificado con la circunstancia de alevosía y por porte ilegal de arma de fuego", señaló el fiscal subrogante Pablo Astete.

Durante la formalización, el Tribunal de Garantía de Puerto Varas decretó prisión preventiva para el imputado por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

Operativo del OS9 en Valdivia: Droga y más detenciones

Sin embargo, la captura del sospechoso no ocurrió en la comuna de Puerto Varas, sino en la ciudad de Valdivia, mediante un operativo coordinado entre la sección OS9 de Carabineros y la Fiscalía Regional de Los Ríos.

Además de la detención del autor confeso del homicidio, se incautaron más de 9,5 kilos de droga procesada lista para su venta y un arma de fuego. En el procedimiento, tres mujeres también fueron detenidas por infracción a la ley de tráfico ilícito de estupefacientes.

El hallazgo de la sustancia procesada y la detención de las tres mujeres añaden una nueva arista a la investigación, vinculando al autor del homicidio con redes de tráfico de estupefacientes en la zona sur.