En prisión preventiva quedó el sujeto acusado de asesinar a una persona y dejar a otras dos con heridas para evitar una detención ciudadana en la comuna de Puente Alto, luego de haber asaltado a un adulto mayor.

Los hechos ocurrieron el miércoles al frente de una botillería, donde el imputado propinó lesiones con un arma blanca a los afectados, que fueron trasladados al Cesfam Karol Wojtyla, ubicado en el sector Bajos de Mena. Posteriormente, uno de los atacados falleció en el recinto, mientras que los otros dos están internados fuera de riesgo vital.

El responsable fue detenido por Carabineros y, de acuerdo al persecutor de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, "fue formalizado por los delitos de homicidio consumado y homicidio frustrado (...). El imputado intentó asaltar a una víctima adulta mayor, y en ese contexto los tres afectados fueron en su auxilio; instante en que fueron atacados con un arma blanca por el sujeto".