Puerto Aysén: Presunto asesino de adulto mayor va a prisión preventiva

El principal sospechoso del asesinato de un adulto mayor de 78 años, cuyos restos fueron encontrados en su domicilio de Puerto Aysén casi un mes después de su desaparición, fue enviado a prisión preventiva este domingo.

El hombre de 54 años fue imputado por los delitos de homicidio simple, usurpación de inmueble, ultraje de cadáver, usurpación de identidad y estafa residual, pues "constan antecedentes suficientes de la existencia del delito y las presunciones fundadas de participación que le ha correspondido en los mismos", sostuvo el fiscal Pedro Poblete.

La investigación comenzó con una denuncia por presunta desgracia ingresada por la hija de la víctima después de las Fiestas Patrias, y la acusación del Ministerio Público justamente establece que el sujeto cometió el crimen entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre.

Tras una investigación coordinada entre la Fiscalía y la PDI, fue formalizado este domingo un imputado de 54 años como autor de 5 delitos que afectaron a una víctima de 78 años, los cuales corresponden a homicidio, usurpación de inmueble e identidad, ultraje de cadáver y estafa. pic.twitter.com/OARq30R886 — Fiscalía_Región_de_Aysén (@Fiscalia_Aysen) October 19, 2025

Según el relato entregado por el fiscal Álex Olivero en la audiencia, en el adulto mayor, que además era su arrendador, "el imputado veía a una persona de avanzada edad que tenía dos vehículos y que arrendaba cabañas; es decir, tenía ingresos estables. Además, aparentemente no tenía contacto con familiares, entonces ve una oportunidad de negocio".

El supuesto plan era asesinar al anciano y, haciéndose pasar por él, ofrecer en arriendo otra de sus propiedades a través de Facebook, con lo que además estafó a un tercero por 250 mil pesos.

"Tras privar de su vida a la víctima, el imputado, que arrendaba uno de los departamentos exteriores ubicados en el domicilio de la víctima, se trasladó hasta la vivienda principal, ocupándola ilegalmente. Con la finalidad de ocultar el hecho, tomó su cadáver y lo descuartizó, utilizando para ello las herramientas que mantenía en su hogar la víctima, entre ellas, un serrucho, a fin de poder introducir sus restos en el interior de una estufa de combustión, en donde finalmente, los incineró", detalló el fiscal Poblete.

El macabro hallazgo

La PDI concurrió al mentado domicilio, ubicado en calle Galvarino Riveros, el 10 de octubre, oportunidad en la cual el sospechoso aseguró a los detectives que el propietario había viajado al norte del país por un negocio inmobiliario.

Sin embargo, en esa misma jornada, los funcionarios hallaron restos óseos al interior de una estufa a leña, y aunque estos no fueron identificados de inmediato, el sujeto fue detenido por inhumación ilegal.

Peritos del Servicio Médico Legal y especialistas del Laboratorio de Criminalística Central trabajaron en el análisis del cuerpo, y lograron confirmar mediante pericias odontológicas que correspondían al adulto mayor desaparecido.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Coyhaique, Ítalo Todaka, complementó que declaraciones de vecinos e imágenes de cámaras de seguridad fueron claves para reconstruir los hechos, dado que el comportamiento habitual de la víctima y sus enfermedades hacían "imposible que hubiera salido voluntariamente de su domicilio".

Intento de fuga y antecedentes penales

Cabe mencionar que tras su detención, el acusado fue hospitalizado en la UCI del Hospital de Coyhaique por un cuadro médico no precisado, y una vez que recibió el alta el sábado recién pasado, intentó escapar del recinto sin éxito, al ser sorprendido por las autoridades.

Por otro lado, el Ministerio Público dio cuenta de que el imputado llegó hasta Puerto Aysén en 2013, cuando ingresó al Centro de Estudio y Trabajo de Valle Verde, hasta donde fue trasladado desde otra cárcel para cumplir parte de una condena por robo con intimidación.