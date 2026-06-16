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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Recluso murió tras violenta riña al interior de la ex Penitenciaría

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Recibió una puñalada en el cuello.

El autor del ataque fue identificado.

Recluso murió tras violenta riña al interior de la ex Penitenciaría
 ATON (referencial)

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI el desarrollo de las pericias científicas para esclarecer la dinámica exacta del crimen.

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Un reo de 35 años perdió la vida la tarde del lunes tras una pelea ocurrida en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, más conocido como la antigua penitenciaría de Santiago.

"Se produce una pelea, una riña entre dos internos, y la víctima recibe una herida con un arma cortopunzante en el cuello", informó el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La víctima, que cumplía condena por hurto en la sección conocida como "calle 11", recibió atención inicial en la enfermería del recinto penal y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, donde se confirmó su deceso debido a la gravedad de la lesión cervical.

El presunto agresor, quien cumple condena por robo con violencia, ya fue identificado.

El Ministerio Público y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran realizando las diligencias pertinentes para esclarecer todas las circunstancias del ataque.

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