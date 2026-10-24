Recoleta: Hombre fue acribillado en la vía pública

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indagan el asesinato de un hombre de nacionalidad venezolana que fue acribillado en plena vía pública, en la comuna de Recoleta.

De acuerdo a información preliminar, la víctima se encontraba en las afueras de un domicilio cuando fue abordada por un atacante, que le disparó en reiteradas ocasiones hasta darle muerte, dejando abundante evidencia balística en el lugar.

La PDI trabaja para dar con el paradero del atacante y esclarecer el hecho.