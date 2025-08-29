Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Reportan dos homicidios en menos de 12 horas en Bajos de Mena

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El primero tuvo lugar la noche del jueves en calle Estero de Dios, cuando un hombre de 40 años recibió un tiro mortal en la cabeza.

Otro sujeto fue acribillado esta madrugada en calle Reloj de Sol, donde se encontró evidencia de más de 40 impactos balísticos.

ECOH (X)
 ECOH (X)

Las policías y el ECOH de la Fiscalía indagan ambos crímenes en este sector de Puente Alto.

Las policías y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía investigan dos crímenes reportados en menos de 12 horas en el sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

El primero ocurrió la noche del jueves, cerca de las 21:00 horas, cuando un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado de un tiro en la cabeza, en calle Estero de Dios.

Ha trascendido que este sujeto contaba con múltiples antecedentes policiales, incluso condenas por homicidio.

"Tenemos varias líneas investigativas, no descartamos ninguna, y en este momento, se trabaja en el lugar corroborando la identidad (de la víctima) y la dinámica de los hechos", adelantó el fiscal Ernesto Navarro.

Posteriormente, otro hombre de 35 años fue asesinado a disparos cerca de las 5:00 horas de este viernes en calle Reloj de Sol, donde se encontró evidencia de más de 50 impactos balísticos.

Según las primeras diligencias, el ataque se realizó a bordo de un vehiculo. El operativo policial sigue en curso en el sitio del suceso, y de momento, se desconoce la identidad de esa víctima.

