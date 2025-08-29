Reportan dos homicidios en menos de 12 horas en Bajos de Mena

Las policías y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía investigan dos crímenes reportados en menos de 12 horas en el sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

El primero ocurrió la noche del jueves, cerca de las 21:00 horas, cuando un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado de un tiro en la cabeza, en calle Estero de Dios.

Ha trascendido que este sujeto contaba con múltiples antecedentes policiales, incluso condenas por homicidio.

"Tenemos varias líneas investigativas, no descartamos ninguna, y en este momento, se trabaja en el lugar corroborando la identidad (de la víctima) y la dinámica de los hechos", adelantó el fiscal Ernesto Navarro.

@ECOH_FiscaliaRM junto a la @PDI_CHILE se trasladó hasta calle Estero de Dios, en Puente Alto, por el homicidio en la vía pública con arma de fuego de un hombre chileno, adulto, que recibió al menos un impacto de bala en la cabeza y falleció en el lugar. pic.twitter.com/OVKmSzAOQt — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 29, 2025

Posteriormente, otro hombre de 35 años fue asesinado a disparos cerca de las 5:00 horas de este viernes en calle Reloj de Sol, donde se encontró evidencia de más de 50 impactos balísticos.

Según las primeras diligencias, el ataque se realizó a bordo de un vehiculo. El operativo policial sigue en curso en el sitio del suceso, y de momento, se desconoce la identidad de esa víctima.