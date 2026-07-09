Sujeto fue asesinado de una puñalada en plena Alameda

La Brigada de Homicidios de la PDI indaga el asesinato de un ciudadano venezolano de 30 años, quien durante una riña fue apuñalado en una pierna por otro sujeto en plena Alameda, en la comuna de Estación Central.

El crimen ocurrió a las 21:00 horas a la altura de Padre Hurtado, desde donde la víctima fue trasladada hasta el Hospital de la Mutual de Seguridad, perdiendo la vida en ese recinto asistencial.

"Se habría producido una riña entre dos personas de sexo masculino, resultando lesionado de gravedad por un arma cortante en el muslo derecho uno de estos sujetos", relató la comisaria Margarita Parra, de la BH Centro Norte.