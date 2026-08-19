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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Supuesto ladrón de lechugas fue asesinado con escopetazo en la Costanera Norte

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Lo encontraron a un costado de la Autopista, tirado junto a una bicicleta y a los vegetales.

Supuesto ladrón de lechugas fue asesinado con escopetazo en la Costanera Norte
 ATON (referencial)

Carabineros detuvo ya al sospechoso del crimen.

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Un hombre fue asesinado con un tiro de escopeta a un costado de la Autopista Costanera Norte, en dirección al oriente, a la altura de la salida Petersen.

En un primer momento el hecho se reportó como un atropello, pues la víctima fatal fue encontrada con una bicicleta y lechugas a su costado.

"Recibimos un llamado de (la Central de Comunicaciones) Cenco (a propósito) de que había una persona lesionada, al parecer por un accidente de tránsito. Al indagar, nos dimos cuenta de que era una persona ya fallecida y que tenía impactos no asociados a un accidente de tránsito, sino que a impacto balístico", explicó el mayor Héctor Bastías, de la Séptima Comisaría, de Renca.

Posterior a esto, "Carabineros pudo detectar al autor y encontrar la escopeta" utilizada en el crimen, añadió el oficial.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones está realizando diligencias en el sitio del suceso, y la hipótesis preliminar es que el fallecido fue sorprendido robando lechugas por quien terminó siendo su verdugo.

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