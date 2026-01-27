Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Tiroteo dejó un muerto y un herido en Estación Central

Autor: Redacción Cooperativa

Las víctimas se encontraban reparando un auto cuando fueron atacadas desde otro vehículo.

Tiroteo dejó un muerto y un herido en Estación Central
 @ECOH_FiscaliaRM
En portada

Un muerto y un herido dejó una balacera registrada cerca de la medianoche de este lunes en la comuna de Estación Central, luego que un grupo de personas que reparaba un vehículo fueran atacadas desde otro automóvil.

El hecho ocurrió en la intersección de Carlos Pezoa con Ecuador, cuando las víctimas -de nacionalidad extranjera- recibieron disparos en su cuello y piernas respectivamente.

Según explicó el fiscal Rubén Salas, "desde un vehículo, personas todavía no individualizadas, realizan diversos disparos en contra de tres personas que se encontraban reparando un vehículo. Hay dos víctimas respecto de estos hechos, estamos realizando todas las diligencias pertinentes, llegamos rápidamente al lugar, se ha levantado toda la evidencia con el fin de poder llevar adelante la investigación".

"Sí tenemos la información respecto de las cámaras, la dinámica de los hechos y desde ahí estamos levantando toda la información a fin de poder establecer los responsables de este hecho", añadió.

