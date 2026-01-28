Tiroteo en Plaza Santa Ana dejó un fallecido y tres heridos

Un fallecido y tres heridos dejó un tiroteo ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la Plaza Santa Ana, ubicada en el centro de Santiago.

El hecho ocurrió en la intersección de Catedral con San Martín, donde pasada la medianoche un grupo de extranjeros adultos recibió un ataque directo sin provocación por parte de un sujeto armado, percutando al menos 10 disparos.

Uno de los hombres resultó herido en la zona de la axila, siendo constatado su fallecimiento en el Hospital San Juan de Dios, mientras que los otros sujetos recibieron impactos en el ojo y las piernas.

La fiscal Bárbara Ramírez detalló que "la dinámica de los hechos es más bien confusa, porque no tenemos el acceso todavía a las cámaras de seguridad. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que estas personas se encontraban en las inmediaciones de esta plaza, llega el atacante, no sabemos todavía la cantidad de personas que son, pero a lo menos uno, con un arma de fuego y efectivamente percuta los disparos en contra de las víctimas".