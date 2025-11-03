Vuelco en caso: Detienen a cuñado de víctima por muerte de fotógrafo y sus dos hijos en La Reina

Fiscalía confirmó este lunes la detención del presunto responsable de un triple homicidio ocurrido hace unas semanas en la comuna de La Reina, hecho que era investigado como parricidio y suicidio.

El detenido es Jorge Ugalde, cuñado del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y de sus hijos mellizos de 17 años, cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de su casa en La Reina.

El vuelco en la investigación se originó luego de que no se encontrara el arma blanca con el que se cometió el delito y que se conociera la existencia de rencillas económicas entre los involucrados.

El prefecto Jorge Abate detalló que "esta investigación no termina acá solamente en la detención, esta investigación continúa, así que no podemos descartar que existan otras personas involucradas. Se trabaja como línea principal o más potente de investigación o como hipótesis principal que el móvil correspondería a conflictos familiares".

Por su parte, el fiscal Francisco Lanas precisó que "el imputado se deshace de un elemento y es materia de investigación qué contenía dicho elemento, pero se contradice con lo señalado en su declaración, que él solamente salió a correr con su perro, a dar una vuelta, para luego volver".

En el caso de los menores, "la causa es de asfixia, sin existir muestras de violencia por parte de terceros, por lo cual los elementos que se van a exponer mañana en la audiencia de formalización es qué sustancias se le puede haber suministrado a los menores para que no pudieran resistirse a la acción mecánica de un tercero".