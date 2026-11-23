Al menos cuatro viviendas se han visto afectadas por un incendio iniciado durante la mañana de este lunes en la comuna de Independencia.

El siniestro se registra en la calle Barnechea, hasta donde llegó una gran cantidad de voluntarios de Bomberos.

Ante el avance de las llamas, vecinos debieron salir rápidamente del lugar, aunque hasta el momento no se han reportado personas heridas.