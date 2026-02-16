Biobío: Falla eléctrica provocó incendio en relleno sanitario de Florida

Un foco de incendio en el relleno sanitario Hidronor movilizó este lunes a equipos de emergencia en la comuna de Florida, en la Región del Biobío.

Las llamas se originaron debido a un problema con un tablero eléctrico, oportunamente detectado por el sistema de monitoreo del propio vertedero, que dio aviso inmediato a Bomberos.

Gracias a la rápida respuesta de los voluntarios, el siniestro fue controlado en apenas 15 minutos, tras afectar a una superficie aproximada 400 metros cuadrados.