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Bomberos combate incendio en restaurante del subsuelo de La Moneda
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Según la información preliminar, el fuego se originó en el Cívico, ubicado en Morandé 26.
Según la información preliminar, el fuego se originó en el Cívico, ubicado en Morandé 26.
Bomberos combate un incendio que afecta este mediodía a un restaurante ubicado junto al Centro Cultural La Moneda, en el subsuelo del Palacio Presidencial.
Según la información preliminar, el siniestro comenzó en el restaurante Cívico, ubicado por calle Morandé.
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