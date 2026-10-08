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Tópicos: País | Policial | Incendios

Bomberos combate incendio en restaurante del subsuelo de La Moneda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según la información preliminar, el fuego se originó en el Cívico, ubicado en Morandé 26.

Bomberos combate incendio en restaurante del subsuelo de La Moneda
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Bomberos combate un incendio que afecta este mediodía a un restaurante ubicado junto al Centro Cultural La Moneda, en el subsuelo del Palacio Presidencial.

Según la información preliminar, el siniestro comenzó en el restaurante Cívico, ubicado por calle Morandé.

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