Bus Red fue quemado por desconocidos en el centro de Santiago

Personal de Bomberos llegó este martes a la esquina Romero con Matucana, en el centro de Santiago, por el incendio de un bus del sistema de movilidad Red.

El vehículo se quemó por completo y de acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad la emergencia fue provocada por un grupo de desconocidos que atacó el vehículo de pasajeros.

Según información preliminar, un grupo de cinco personas encapuchadas habría salido desde la Universidad de Santiago (Usach) y cortaron el tránsito, obligaron al conductor y a los pasajeros a descender y rociaron líquido acelerante a la máquina, prendiéndole fuego posteriormente.

La emergencia fue controlada por Bomberos y personal de Control de Orden Público de Carabineros se encuentra resguardando el lugar. No se han registrado más incidentes.

Transporte Informa precisó que el tránsito se encuentra suspendido en ambos sentidos entre la Alameda y Portales.