Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.8°
Humedad9%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Incendios

Bus Red fue quemado por desconocidos en el centro de Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Bus Red fue quemado por desconocidos en el centro de Santiago
 Cedida
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Personal de Bomberos llegó este martes a la esquina Romero con Matucana, en el centro de Santiago, por el incendio de un bus del sistema de movilidad Red.

El vehículo se quemó por completo y de acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad la emergencia fue provocada por un grupo de desconocidos que atacó el vehículo de pasajeros.

Según información preliminar, un grupo de cinco personas encapuchadas habría salido desde la Universidad de Santiago (Usach) y cortaron el tránsito, obligaron al conductor y a los pasajeros a descender y rociaron líquido acelerante a la máquina, prendiéndole fuego posteriormente.

La emergencia fue controlada por Bomberos y personal de Control de Orden Público de Carabineros se encuentra resguardando el lugar. No se han registrado más incidentes.

Transporte Informa precisó que el tránsito se encuentra suspendido en ambos sentidos entre la Alameda y Portales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada