Doce personas siguen hospitalizadas por la fatal explosión del jueves en Renca

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó este lunes que doce personas permanecen hospitalizadas tras el fatal accidente ocurrido la semana pasada en Renca, que ha dejado -hasta el momento- nueve fallecidos.

Durante la mañana, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, explicó que el fin de semana "se constató el fallecimiento de tres nuevas personas, por lo cual el número total de fallecidos es de nueve".

"Adicionalmente tenemos todavía 12 personas hospitalizadas con distinto nivel de gravedad, algunos de los cuales persisten la condición de riesgo vital, razón por la cual toda la red sanitaria está haciendo un monitoreo en los distintos centros de salud", agregó.

"Aquí hay una evolución; hemos dicho lo importante que cada centro de salud entregue el reporte especializado de cada persona, pero efectivamente tenemos personas con distintos niveles de quemaduras y esto hace que eventualmente la evolución sea de menos a más", complementó la autoridad.

Tres de los hospitalizados salieron de riesgo vital durante la última jornada, por lo que solamente nueve de ellos se encuentran en esta condición.

"No hay avances significativos"



Respecto a la investigación del accidente, el teniente coronel Felipe Ríos de Carabineros, jefe subrogante del OS-9, informó que el sábado sostuvo "una reunión con el fiscal regional Centro Norte y el fiscal del caso, (en la que) se nos dieron algunas misiones a nuestra unidad como organismo especializado, a la SIAT, al departamento de encargos (SEBV) y al Laboratorio de Criminalística (Labocar)".

"Por el momento no hay avances significativos: estamos trabajando en el mérito de los antecedentes respecto de la empresa Gasco y posibles responsabilidades que les puedan asistir, pero todo es proceso de investigación y una vez que finalicen las diligencias serán informadas directamente al Ministerio Público", puntualizó el oficial.