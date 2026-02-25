Explosión por acumulación de gas dejó dos heridos en Barrio Meiggs

Dos personas resultaron lesionadas luego de una explosión que derivó en un incendio durante este miércoles en el sector de Meiggs, en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió en un restaurant chino ubicado en la intersección de Bascuñán Guerrero con Sazié, donde se produjo una acumulación de gas.

Al menos 14 compañías de Bomberos trabajan en el lugar para combatir las llamas.