Gran incendio afectó a locales comerciales en Independencia

Un gran incendio afectó esta tarde a locales comerciales en la esquina de Avenida independencia con calle Carrión, comuna de Independencia.

En el recinto, donde también se encuentra un cité con cinco propiedades, se reportaron entre 18 y 20 personas afectadas por las llamas.

14 compañías de Bomberos trabajan en el lugar para controlar la emergencia.

El Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Juan Pablo Slako, dijo que había una "gran cantidad de fuego, habían dos personas atrapadas, que sufrieron quemaduras en cerca del 60 por ciento (de su cuerpo). Las personas fueron rescatadas y derivadas a un centro asistencial por el SAMU".

"El fuego ya está controlado en su propagación, tenemos el fuego concentrado en el segundo piso, es una estructura antigua, principalmente de ladrillo con peligro de derrumbe, ya ha habido colapso al interior", detalló.