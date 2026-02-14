Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago23.4°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Incendios

Hombre murió tras quemarse su ruco en Talagante

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un incendio se registró en el sector de la Ribera del Río José Leyán, en la comuna de Talagante, al interior de un campamento, donde un hombre falleció tras quemarse su ruco.

Según información policial, la víctima, de nacionalidad chilena, tenía 35 años y antecedentes policiales, y pernoctaba en su ruco al interior del campamento. Era conocido por recolectar y quemar basura en el lugar.

Bomberos y Carabineros se encuentran en el lugar para establecer las causas del incendio y determinar si otras viviendas resultaron afectadas.

Síguenos en Google News
Las + leídas