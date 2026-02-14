Hombre murió tras quemarse su ruco en Talagante

Un incendio se registró en el sector de la Ribera del Río José Leyán, en la comuna de Talagante, al interior de un campamento, donde un hombre falleció tras quemarse su ruco.

Según información policial, la víctima, de nacionalidad chilena, tenía 35 años y antecedentes policiales, y pernoctaba en su ruco al interior del campamento. Era conocido por recolectar y quemar basura en el lugar.

Bomberos y Carabineros se encuentran en el lugar para establecer las causas del incendio y determinar si otras viviendas resultaron afectadas.