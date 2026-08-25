Incendio afecta a campamento en el sector La Chimba de Antofagasta
Bomberos declaró una segunda alarma y trabaja para evitar la propagación de las llamas hacia un recinto cercano donde se almacenan hidrocarburos.
Bomberos declaró una segunda alarma y trabaja para evitar la propagación de las llamas hacia un recinto cercano donde se almacenan hidrocarburos.
Un amplio despliegue de Bomberos de Antofagasta trabaja en un incendio que afecta a un campamento ubicado en la intersección de Pirita con Los Topacios, en el sector La Chimba.
Debido a la magnitud de la emergencia, se declaró una segunda alarma de incendio, lo que permitió movilizar a distintas compañías hasta el lugar.
El combate de las llamas se ha visto dificultado por el material de construcción de las viviendas y por la presencia de un recinto de almacenamiento de hidrocarburos en las cercanías.
Los equipos de emergencia trabajan para controlar el fuego y evitar su propagación.