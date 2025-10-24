Síguenos:
País | Policial | Incendios

Incendio afecta a mueblería en Pedro Aguirre Cerda

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Bomberos trabaja en controlar el siniestro, que también daña un servicentro adyacente en la Ruta 5.

Incendio afecta a mueblería en Pedro Aguirre Cerda
 X/IEC-180 CONTROL STGO

La emergencia genera alteraciones en el tránsito de la capital.

Un incendio de grandes proporciones afecta este viernes a una mueblería y un servicentro colindante en la caletera de la Ruta 5, en el límite de las capitalinas comunas de Pedro Aguirre Cerda y Santiago.

El Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur logró contener la propagación de las llamas, aunque el fuego no ha sido totalmente extinguido.

El origen del siniestro se localizó en la zona de pinturas de la mueblería, donde se presume que una chispa habría iniciado el fuego, en un sector en donde hay gran cantidad de material inflamable y combustible.

No se han informado de personas lesionadas por esta emergencia, que además de los daños materiales, ha provocado interrupciones en el tránsito vehicular del sector, con la caletera de la Ruta 5 en dirección sur y la calle Carlos Valdovinos hacia el poniente completamente suspendidas.

Las + leídas
