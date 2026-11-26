Un incendio afectó esta noche de jueves al Colegio Juan Luis Undurraga, perteneciente a la Fundación Belén Educa y ubicado en calle Las Violetas, en la comuna de Quilicura.

Todavía no se confirman las causas de esta emergencia, que ya fue controlada, pero una de las alumnas contó a Cooperativa, en el lugar, que en los grupos WhatsApp de la comunidad escolar circularon inicialmente versiones sobre un supuesto robo.