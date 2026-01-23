Síguenos:
País | Policial | Incendios

Lo Prado: Seis viviendas consumidas por incendio

Periodista Digital: Cooperativa.cl
El Cuerpo de Bomberos de Santiago logró controlar un incendio estructural en la esquina de calle Territorio Antártico con Pardo Villalón, en la comuna de Lo Prado, que dejó seis viviendas completamente destruidas.

El combate de las llamas fue complicado, ya que los voluntarios contaban únicamente con una red de agua para abastecer los carros bomba, lo que limitó el flujo de recursos.

Ante la desesperación, vecinos del sector colaboraron activamente para apagar el fuego, subiéndose a los techos con baldes de agua, lo que dificultó las labores del personal especializado y aumentó el riesgo de accidentes.

Producto de la emergencia, dos bomberas resultaron lesionadas por caídas, aunque fueron atendidas y están fuera de riesgo vital.

