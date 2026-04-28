Padre Hurtado: Incendio en histórico minimarket dejó a sus dueños fallecidos

Un incendio de grandes proporciones consumió por completo un emblemático minimarket ubicado en la calle Río Aconcagua, en la comuna capitalina de Padre Hurtado.

Tras lograr la extinción de las llamas, voluntarios de Bomberos realizaron el hallazgo de dos personas fallecidas, quienes fueron identificadas como los propietarios del recinto.

Las víctimas pertenecían a la familia Moya, un clan de larga trayectoria y profundo arraigo en el sector suroeste de la capital.

"La familia Moya es una de las más queridas de nuestra comuna. Este fue uno de los primeros locales grandes de Padre Hurtado, funcionaba prácticamente como nuestro supermercado hace mucho tiempo", recordó el alcalde Felipe Muñoz.

"Eran dos adultos mayores muy cercanos a su comunidad. Duele bastante esta situación", enfatizó.

Equipos especializados de Bomberos trabajan en el sitio del suceso para determinar el origen del fuego. Hasta el momento, las causas del siniestro se mantienen bajo investigación.