TECHO-Chile activa campaña para donaciones ante incendios en Ñuble y Biobío

Publicado: | Fuente: ATON
La directora social de TECHO-Chile, Isidora García, informó en Cooperativa que la ONG "acaba de activar una campaña para poder recaudar fondos para ir en respuesta" a los incendios que azotan las regiones de Ñuble y Biobío.

"Aprovecho de dar las coordenadas para hacer los aportes. Nosotros tenemos activa una cuenta corriente del BancoEstado", cuyos datos son Cuenta Corriente 7030, RUT 65.533.130-1 y correo emergencia.chile@techo.org, señaló.

Junto a voluntarios de TECHO, García se encuentra en terreno en la comuna de Bulnes (Región de Ñuble), "en contacto con algunas autoridades para ver cómo va a ser nuestra respuesta".

"En Bulnes se habla de más de 70 viviendas que fueron afectadas, y en Quillón son alrededor de 100. Pero la verdad es que son números preliminares, no son el reporte final y no está controlado el incendio en ninguna de las dos regiones (Ñuble o Biobío) en su totalidad", indicó.

