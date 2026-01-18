El más crítico en Collipulli: Ocho incendios forestales son combatidos en La Araucanía

Ocho incendios forestales están en combate hasta el momento en la Región de La Araucanía, siendo la comuna de Collipulli la más afectada.

El mencionado lugar se encuentra en alerta roja por el siniestro "Santa Cruz-Pan Grande", que actualmente ha consumido 640 hectáreas. Además, Senapred ordenó evacuar el sector Santa Cruz.

Personal de Bomberos y Conaf combaten la emergencia, que se une a otras mantenidas en las comunas de Purén, Lumaco, Padre Las Casas y Angol.

Por ahora, no hay viviendas afectadas ni víctimas fatales. Sin embargo, la amenaza se mantiene por las altas temperaturas en la región; de hecho, las provincias de Cautín y Malleco están bajo alerta roja por la ola de calor.

Omar Levet, director (s) de Conaf Araucanía, explicó que cuatro de los siniestros tienen un nivel de alerta técnica roja.

Ejército llama a la "tranquilidad"

El Ejército también se ha sumado a labores de resguardo en carreteras e incluso al combate de incendios. El general José Soto, jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, precisó que "hay que tener la tranquilidad de que está todo el personal a disposición en caso de requerirse una evacuación".

El militar agregó que el proceso "está articulado por intermedio del director del Senapred y por las diferentes autoridades para poder colaborar en todo lo que es la evacuación de la población civil".

"Cuenten con la tranquilidad de que el Ejército está a disposición para apoyar siempre ante esta amenaza", reiteró Soto.