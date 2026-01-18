En el contexto de los incendios forestales que afectan a la zona sur del país, Christian Ramírez, prevencionista de riesgos de la Mutual de Seguridad, llamó a priorizar la protección de la vida y a acatar sin excepciones las órdenes de evacuación.

El experto advirtió sobre las extremas condiciones que enfrentan los equipos de emergencia, expuestos a altas temperaturas y denso humo, por lo que recalcó la importancia de respetar las indicaciones de la autoridad, mantenerse bien hidratados y facilitar el trabajo de bomberos y brigadistas.

Asimismo, instó a informarse únicamente a través de canales oficiales, mantener los teléfonos móviles cargados, ceder el paso a vehículos de emergencia y evitar cualquier conducta que pueda generar nuevos focos de incendio.

