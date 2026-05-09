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Tópicos: País | Policial | Incendios

Valparaíso: Incendio de grandes proporciones afectó al menos cinco viviendas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Un incendio estructural de grandes proporciones dejó al menos cinco viviendas afectadas en el cerro Rodelillo, en la comuna de Valparaíso.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Patricio Lara, informó que el siniestro ocurrió durante la madrugada en calle Amor, donde participaron al menos 11 compañías: "Se pudo lograr la contención para evitar la propagación al resto de las viviendas colindantes y comenzar con el trabajo de extinción, lo que ya sucedió. En este momento se realizan las últimas labores de remoción de escombros", detalló.

El equipo del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos inició los peritajes para determinar el origen y la causa del fuego.

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