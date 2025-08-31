Valparaíso: Incendio destruyó una vivienda y provocó corte de energía

Una vivienda resultó destruida durante un incendio que se registró la tarde de este domingo en el Cerro Yungay de Valparaíso.

La emergencia se originó en la esquina de Miguel Ángel con Almagro; y provocó un corte de energía eléctrica que afecta al sector de Plaza Bismarck.

Al menos siete unidades de Bomberos concurrieron al sector para controlar el fuego y evitar que las llamas se propaguen a viviendas aledañas.