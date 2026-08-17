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Tópicos: País | Policial

Ivette Vergara fue detenida por manejar a 160 kilómetros por hora en Vitacura

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Autor: Redacción Cooperativa

La periodista se desplazaba a excesode velocidad cuando fue sorprendida por Carabineros.

Será formalizada por conducción temeraria.

Ivette Vergara fue detenida por manejar a 160 kilómetros por hora en Vitacura
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La periodista y conductora de televisión Ivette Vergara fue detenida durante la tarde de este domingo al ser sorprendida manejando a exceso de velocidad en la Costanera Norte, en la comuna de Vitacura.

Según información preliminar, el rostro televisivo manejaba a cerca de 160 kilómetros por hora en un tramo con una velocidad máxima permitida de 100 kilómetros por hora.

Vergara será formalizada por el delito de conducción temeraria, ya que el alcotest habría dado un resultado negativo.

Cerca de las 11:00 horas de este lunes se llevará a cabo en el Centro de Justicia su audiencia de control de detención y posterior formalización.

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