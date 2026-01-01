Joven de 22 años falleció ahogado en Saltos del Laja

Una tragedia se registró en la comuna de Los Ángeles, en la Región del Biobío, luego de que un joven de 22 años falleciera por sumersión mientras se encontraba en un camping del sector Saltos del Laja.

El hecho ocurrió en el camping "Porvenir", donde el joven permaneció por un tiempo prolongado dentro del agua, situación que generó la alerta entre las personas que se encontraban en el lugar.

Pese a los esfuerzos realizados por testigos para auxiliarlo y a las maniobras de reanimación efectuadas posteriormente, el personal de salud que arribó al sitio confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles, la víctima se encontraba compartiendo junto a su grupo familiar y habría realizado ejercicios de respiración antes de ingresar al agua. Minutos después, sus cercanos advirtieron que no emergía para respirar, lo que motivó la rápida solicitud de ayuda.

La comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios mencionada, confirmó que la causa de muerte corresponde a una sumersión, descartándose la intervención de terceros.

El fallecimiento fue informado al Ministerio Público, organismo que instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.