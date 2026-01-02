Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Joven murió mientras se lanzaba piqueros en una playa de Futrono

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tenía 20 años y, "en uno de los saltos, no pudo salir a la superficie", dijo la Fiscalía.

Un joven de 20 años de edad murió ahogado en el balneario Huequecura, en el sector Llifén de la comuna de Futrono (Provincia del Ranco, Región de Los Ríos).

El fiscal Sergio Carmona explicó que la víctima "se encontraba en la playa en compañía de otros jóvenes, específicamente en el sector del muelle, lanzándose piqueros al agua".

"En una de esas oportunidades (los saltos al agua), la víctima, este joven de 20 años, no pudo salir a la superficie, siendo rescatado el cuerpo ya fallecido", dijo el persecutor.

El accidente ocurrió en momentos en que había gran cantidad de personas disfrutando de la playa, y el cadáver del muchacho fue derivado al Servicio Médico Legal.

En portada