Gobierno defiende viaje de Boric a Rapa Nui: "La gestión no se centra solo en la presencia"

A 21 días del cambio de mando, el Presidente saliente, Gabriel Boric, emprenderá este miércoles por la tarde su viaje hacia Rapa Nui para desplegar una agenda centrada en obras públicas, en lo que representa uno de sus últimos despliegues territoriales antes de finalizar su Gobierno.

Sin embargo, el clima subtropical de la isla contrasta con la frialdad del ambiente político local, donde diversas comunidades han manifestado su profundo descontento con una visita que califican de "tardía" y meramente simbólica.

Rechazo en la isla

La alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo (independiente, ex-Evópoli), se ha convertido en la principal vocera de esta molestia al acusar una desconexión histórica por parte del Ejecutivo y criticar que se le notificara el viaje con menos de 48 horas de anticipación, exigiendo además logística que recae en el presupuesto municipal.

"Somos un gobierno local, un municipio, que hoy destina más de 800 millones de pesos anuales de su presupuesto para subsidiar funciones que corresponden directamente al Estado y, aún así, se nos avisa una visita con menos de 48 horas de anticipación, incluso, solicitando apoyo logístico que implica un gasto directo del presupuesto municipal. ¿Cómo no voy a estar profundamente preocupada y frustrada frente a esta situación?", fustigó la autoridad.

"Desconexión"

A este complejo escenario se suma el reciente revés político sufrido por el Gobierno en la zona: el rechazo al 89% de la propuesta de gobierno autónomo para la isla, que buscaba materializar los Estatutos Especiales para Rapa Nui.



El texto establecía el reconocimiento de la isla como un territorio especial, desmarcándola de la Región de Valparaíso en cuanto a su dependencia administrativa.

El diputado rapanui Hotuiti Teao (Renovación Nacional) atribuyó este resultado a la ausencia física de Boric durante los últimos cuatro años, lo que habría impedido una sintonía real entre la propuesta de La Moneda y las necesidades de los isleños.

A juicio del parlamentario, "si el Presidente hubiese venido cuando correspondía, habría podido constatar directamente que la propuesta elaborada por el Gobierno no representaba lo que la comunidad esperaba. La consulta ciudadana fue clara y expresó un amplio rechazo, evidenciando una desconexión que pudo haberse evitado con la presencia de él y también con diálogo real".

"Siempre se valora que la isla sea visibilizada y visitada también, pero antes habría sido un gesto de mayor compromiso también con mi pueblo", agregó Teao.

Respuesta de La Moneda

Desde el Palacio de La Moneda, la ministra secretaria general, Camila Vallejo, defendió que "la gestión de Gobierno no se centra solo en la presencia (en terreno) del Presidente de la República".

"Por más presidencialista que sea nuestro sistema, el trabajo y el mandato del Presidente Gabriel Boric también se traduce en la acción de sus ministerios, sus subsecretarías, sus delegaciones, las seremías. Eso ha estado funcionando durante todos estos años, particularmente también en Rapa Nui", argumentó.

La vocera del Ejecutivo subrayó que la visita de esta tarde tiene como objetivo "informar el estado de avance de compromisos para la isla" y "monitorear los pendientes, entendiendo de que muchas cosas probablemente, como políticas de Estado, van a trascender de una Administración a la otra".

Seguridad reforzada

No obstante, la tensión en la isla ha escalado al punto de difundirse convocatorias por redes sociales para realizar "funas" y manifestaciones de rechazo al aterrizaje del Mandatario.

Boric aterrizará en Hanga Roa cerca de las 19:00 de Chile continental, bajo un operativo de seguridad que ha llamado la atención por su magnitud, con un refuerzo de su escolta.