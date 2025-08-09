Los Lagos: Masivo operativo policial detuvo a 77 personas

Un total de 77 detenidos dejó en la Región de Los Lagos el operativo nacional de fiscalizaciones que llevaron a cabo la PDI y Carabineros, en el que se realizaron también 5.200 intervenciones.

De la cifra total, 49 de las aprehensiones fue por delito flagrante y 30 tenían órdenes de detención vigentes por robos, microtráfico, amenazas, violación y abuso sexual infantil y deudas por pensión de alimentos que ascienden a los 200 millones de pesos.

En el procedimiento -en el que participaron las prefecturas PDI de Osorno, Llanquihue y Chiloé- también se fiscalizaron cerca de 100 ciudadanos extranjeros.

De ellos, se detectaron 17 en situación migratoria irregular. Al menos 12 ingresaron por pasos no habilitados, por lo que sus antecedentes se enviaron al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

El jefe de la PDI de Los Lagos, prefecto inspector Sergio Alvear, destacó el trabajo: "Obtuvimos más de 30 detenciones en diferentes tipos de delitos, como robo, robo con intimidación, abusos sexuales, violaciones o tráfico de drogas. También se capturaron a personas que debían pensión de alimentos, por una suma cercana a los 200 millones de pesos".

En la misma línea, el jefe de zona de Los Lagos, general de Carabineros Jorge Valdivia, expresó sus felicitaciones a "todo el apoyo y el aporte de la PDI que se programó, coordinó y que tuvo buenos resultados. Revisamos más de 5.200 fiscalizaciones, más de 460 infracciones de distinto tipo de faltas, con un total de 77 detenidos por distintos delitos".

"Esto viene a sumarse con todo el esfuerzo nacional y se va a transformar en una estrategia para aportar eficientemente al control del delito en otros países", afirmó la autoridad.

El trabajo en conjunto en Los Lagos continuará en lo que resta del año.