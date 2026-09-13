Los Lagos: PDI detuvo a 35 prófugos de la justicia y fiscalizó a más de 130 extranjeros

Un megaoperativo de la PDI en las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé (Región de Los Lagos), en el que se desplegaron más de 70 detectives, permitió la detención de 35 personas con órdenes pendientes y la fiscalización de ciudadanos extranjeros en situación irregular.

"Se realizó un servicio de fiscalización y detección de prófugos de la justicia, que terminó con (la captura) de 35 personas requeridas por los tribunales de justicia y la fiscalización de extranjeros en distintos puntos de la región", informó el prefecto inspector Sergio Alvear, jefe de la PDI de Los Lagos.

El detective detalló que los detenidos eran requeridos "por diversos delitos tales como amenaza contra personas y propiedades, estafa y otras defraudaciones, lesiones graves, conducción de estado de heredad, robo con violencia y de arresto por alimento".

Asimismo, explicó que en total se fiscalizaron 135 ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades como Haití, China, Colombia, y Venezuela, en el marco de la ley de migraciones.

Como resultado de estos controles, 21 personas fueron denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones por infracciones como el ingreso al país por pasos no habilitados y la permanencia transitoria expirada.

Finalmente, las autoridades confirmaron la gestión de dos medidas de expulsión del territorio nacional, aplicadas en las comunas de Puerto Montt y Osorno.