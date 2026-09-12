Los Vilos: PDI halló granadas y una escopeta ocultas en camioneta con doble fondo

La Policía de Investigaciones (PDI) halló tres granadas de mano FAMAE, una escopeta de doble cañón, municiones de distintos calibres y más de 11 millones de pesos ocultos en el doble fondo de una camioneta fiscalizada en Los Vilos.

El procedimiento se realizó en la Ruta D-875, en el sector Guangualí del Valle de Quilimarí. El conductor detuvo el vehículo y huyó del lugar, mientras que una mujer de 23 años que viajaba como acompañante fue detenida.

A partir de los antecedentes obtenidos en la fiscalización, la Fiscalía gestionó una autorización judicial para ingresar a un inmueble ubicado en el sector Lo Muñoz, también en el Valle de Quilimarí.

El registro de la vivienda permitió ampliar el hallazgo de municiones, incluyendo cartuchos para fusil, y terminó con la detención de otra mujer, de 31 años.

Por la presencia de las granadas, personal de la Brigada Especializada en Desactivación de Artefactos Explosivos y Contra Amenazas (Tedax) participó en el procedimiento para manipular los elementos explosivos.

Sumados ambos operativos, fueron incautadas más de un centenar de municiones de distintos calibres, tres granadas de mano, una escopeta, teléfonos celulares, dinero en efectivo y la camioneta fiscalizada.

Las dos mujeres detenidas quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Los Vilos por infracción a la Ley de Armas y Explosivos.