Tópicos: País | Policial

Maipú: Hombre apuñaló a su esposa e hijo y después se escondió en el baño

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tras una discusión doméstica, atacó con un arma blanca a ambas víctimas y les provocó lesiones de carácter grave.

Maipú: Hombre apuñaló a su esposa e hijo y después se escondió en el baño
 ATON (referencial)

Carabineros concurrió al domicilio de los protagonistas y detuvo al sujeto.

Un caso de violencia intrafamiliar se registró este jueves en la comuna de Maipú, donde un hombre de 61 años fue detenido, acusado de apuñalar a su esposa y a su hijo tras una discusión al interior de su vivienda.

El hecho ocurrió en un domicilio de calle Isabel Riquelme, cerca de la intersección con Las Torres. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el sujeto hirió a su pareja en el tórax con un arma blanca

Al percatarse de la agresión, el hijo de ambos, de 38 años, intervino para defender a su madre, recibió una puñalada en la zona de la ingle.

El capitán Pablo Salazar, de la 25ª Comisaría de Carabineros, entregó detalles del procedimiento y la captura del imputado, quien luego de los hechos se escondió.

"Carabineros concurre al lugar y se entrevista con la víctima, quien manifiesta haber sido agredida por su esposo, quien le habría ocasionado una lesión con un arma blanca, cortopunzante, en su tórax; como asimismo (hirió) a su hijo, de 38 años, quien habría intentado intervenir en esta agresión", relató el oficial.

El capitán agregó que "luego de este ataque, el autor de los hechos se esconde en el baño hasta la llegada de (los funcionarios de) Carabineros, quienes proceden a la detención".

Ambas víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial y se encuentran estables, fuera de riesgo vital. Personal de Carabineros y seguridad ciudadana se mantienen realizando las diligencias en el sitio del suceso.

