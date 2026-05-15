Micrero detenido por apuñalar a estudiante en Concepción: "No me di cuenta"

El Juzgado de Garantía de Concepción (Región del Biobío) decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva para Nicolás Gutiérrez, chofer de la línea de taxibuses "Vía Láctea" imputado por la agresión con un arma blanca a un universitario de 21 años el pasado 25 de abril.

El incidente ocurrió en el centro de la capital penquista, cuando la víctima intentó pagar su tarifa estudiantil con un billete de 5.000 pesos.

Ante el tribunal, Gutiérrez aseguró que su intención no era herir al joven, sino amedrentarlo en respuesta al daño provocado al microbús.

"El muchacho se baja de los últimos y me amenaza con algo que tenía en la mano. Baja, me quiebra el espejo y le saltan los vidrios a mi pareja. Yo andaba con un cuchillo y para ahuyentarlo salgo corriendo", declaró el imputado.

El chofer complementó su relato afirmando que no estuvo al tanto de las consecuencias del ataque en ese momento: "No me di cuenta que le pegué. De verdad, se lo juro. El muchacho siguió corriendo y yo seguí mi recorrido".

El Ministerio Público sostuvo la calificación de homicidio simple en grado de frustrado debido a la gravedad de la lesión propinada.

Para enviarlo a prisión, el tribunal consideró un factor crítico que el imputado cumplía una condena previa bajo el beneficio de libertad vigilada.