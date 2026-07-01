Ministro Arrau lidera megaoperativo de fiscalizaciones en La Florida

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó este miércoles en La Florida el lanzamiento de un megaoperativo nocturno que desplegó a funcionarios de Carabineros y de seguridad municipal en distintos puntos de la comuna, con controles vehiculares, fiscalización del comercio irregular y presencia policial en estaciones de Metro.

"Estamos aquí acompañando a Carabineros y a los funcionarios municipales junto con el delegado presidencial regional (Germán Codina), en un mandato explícito del Presidente Kast de estar en terreno, pero sobre todo en estos operativos focalizados en encerronas, turbazos y robos violentos en domicilio, que requieren de presencia, pero también de investigación", señaló Arrau al inicio de la actividad.

Por su parte, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, señaló: "(Es un procedimiento) masivo que estamos desarrollando a nivel comunal. Necesariamente, la prioridad número uno de los chilenos y las chilenas -y La Florida no es la excepción- tiene que ser la seguridad pública. Y eso demanda, naturalmente, un trabajo coordinado".

"La idea es, precisamente, detectar no solo incivilidades, sino también la comisión de delitos. Muchas veces en los controles vehiculares detectamos móviles que mantienen encargo vigente o no cuentan con su documentación al día, y que (también) se utilizan muchas veces para ilícitos. Por tanto, en ese sentido, valoramos y reconocemos este trabajo coordinado que ha liderado, por cierto, el ministro de Seguridad", destacó.

Reyes recordó que el trabajo conjunto permitió reducir las encerronas en cerca de un 40% durante 2025.

En tanto, Codina relevó el compromiso del Gobierno de ser "autoridades de calle" y agradeció la colaboración del municipio.

El despliegue se extenderá durante varias horas con controles aleatorios en los sectores más afectados por hechos delictuales, definidos a partir del levantamiento de información entre Carabineros y la seguridad municipal, y continuará replicándose en otras comunas en las próximas jornadas.