Ministro Arrau lidera operativo de fiscalizaciones en La Florida

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, lidera esta jornada un operativo de fiscalizaciones en la comuna capitalina de La Florida, efectuado por Carabineros y personal de Seguridad Municipal.

"(Es un procedimiento) masivo que estamos desarrollando a nivel comunal. Necesariamente, la prioridad número uno de los chilenos y las chilenas -y La Florida no es la excepción- tiene que ser la seguridad pública. Y eso demanda, naturalmente, un trabajo coordinado entre Carabineros y los funcionarios municipales que se despliegan en un operativo de estas características", dijo el alcalde Daniel Reyes.



"La idea es, precisamente, poder detectar no solo incivilidades, sino también la comisión de delitos. Muchas veces en los controles vehiculares detectamos vehículos que mantienen encargo vigente o no cuentan con su documentación al día, y que (también) se utilizan muchas veces para ilícitos. Por tanto, en ese sentido, valoramos y reconocemos este trabajo coordinado que ha liderado, por cierto, el ministro de Seguridad", agredeció.