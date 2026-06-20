Mujer denunció herida a bala y Carabineros descubrió fábrica de armas con tecnología 3D

Carabineros desarticuló un taller clandestino de fabricación de armamento digital este sábado en la capitalina comuna de Quinta Normal, luego de que una mujer de la comuna fuera detenida tras descubrirse una impresora 3D configurada para producir piezas de armas de fuego en su domicilio.

El hallazgo se produjo de forma accidental, cuando los uniformados ingresaron a la vivienda para asistir a la imputada, quien momentos antes había denunciado ser víctima de un disparo en su pierna.

Al realizar las primeras diligencias en el lugar para esclarecer el origen del ataque, el personal policial detectó la presencia de la maquinaria tecnológica, junto a una serie de insumos para la confección de piezas metálicas y plásticas de alta resistencia.

Además de la maquinaria tecnológica, Carabineros encontró una importante cantidad de municiones y armas convencionales. (FOTO: ATON)

La amenaza de estas armas

Según los antecedentes del procedimiento, el equipo estaba siendo utilizado para la creación de piezas que permiten el ensamblaje de armas aptas para el disparo.

Durante el registro de la propiedad, también se logró la incautación de armamento de diversos calibres y munición que no contaba con registro legal.

Pese a que la mujer presentaba un impacto de bala en la parte inferior de su cuerpo, las evidencias encontradas en el taller clandestino motivaron su detención.