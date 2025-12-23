Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.1°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Mujer falleció tras caer de piso 14 en La Florida: Su pareja fue detenida

Publicado:
| Periodista Radio: Cristián Aburto
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Vecinos dicen haber escuchado gritos afuera del edificio minutos antes de este hecho.

Además, ambos se enfrascaron en una pelea durante el fin de semana pasado.

Mujer falleció tras caer de piso 14 en La Florida: Su pareja fue detenida
 ATON

La Fiscalía busca determinar si este hecho se trata de un suicidio, o un femicidio.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una mujer de 23 años falleció tras caer desde el piso 14 de un edificio durante la madrugada de este martes, en la comuna de La Florida.

Por ser la única persona al interior del departamento durante este hecho, la pareja de la víctima, de 24 años, fue detenido como sospechoso de su muerte, que se reportó pasadas las 3:30 horas.

Vecinos del edificio, ubicado en Froilán Roa con Mirador Azul, dicen haber escuchado fuertes gritos en el exterior minutos antes de la fatal caída de la víctima, los que motivaron la intervención de personal de Seguridad Ciudadana.

Además, el fin de semana recién pasado, la pareja se enfrascó en una violenta pelea, por la que incluso pasaron a control de detención.

En base a estos antecedentes, "tenemos varias hipótesis para establecer si estamos en presencia de un femicidio o de un suicidio", indicó la fiscal de Flagrancia Patricia Ibarra.

"Estamos analizando las cámaras y revisando el interior del departamento para establecer la dinámica de estos hechos", añadió la persecutora respecto del trabajo que se dispuso a la PDI.

Por otro lado, el detenido también es investigado por microtráfico de drogas, ya que se encontró una gran cantidad de estupefacientes al interior del inmueble. De hecho, ya registra un historial policial en relación con ese delito.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada