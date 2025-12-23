Mujer falleció tras caer de piso 14 en La Florida: Su pareja fue detenida

Una mujer de 23 años falleció tras caer desde el piso 14 de un edificio durante la madrugada de este martes, en la comuna de La Florida.

Por ser la única persona al interior del departamento durante este hecho, la pareja de la víctima, de 24 años, fue detenido como sospechoso de su muerte, que se reportó pasadas las 3:30 horas.

Vecinos del edificio, ubicado en Froilán Roa con Mirador Azul, dicen haber escuchado fuertes gritos en el exterior minutos antes de la fatal caída de la víctima, los que motivaron la intervención de personal de Seguridad Ciudadana.

Además, el fin de semana recién pasado, la pareja se enfrascó en una violenta pelea, por la que incluso pasaron a control de detención.

En base a estos antecedentes, "tenemos varias hipótesis para establecer si estamos en presencia de un femicidio o de un suicidio", indicó la fiscal de Flagrancia Patricia Ibarra.

"Estamos analizando las cámaras y revisando el interior del departamento para establecer la dinámica de estos hechos", añadió la persecutora respecto del trabajo que se dispuso a la PDI.

Por otro lado, el detenido también es investigado por microtráfico de drogas, ya que se encontró una gran cantidad de estupefacientes al interior del inmueble. De hecho, ya registra un historial policial en relación con ese delito.