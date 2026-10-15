Niño de 13 años recibió un disparo en la cabeza durante balacera en Quintero

Un niño de 13 años se encuentra en riesgo vital luego de recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado ocurrido en la comuna de Quintero, en la Región de Valparaíso.

El hecho ocurrió en el sector de Los Coihues, cuando sujetos que se desplazaban a bordo de un vehículo abrieron fuego contra un conjunto de viviendas particulares, resultando heridos el adolescente y un hombre de 43 años.

"Se tomó conocimiento del ingreso al Hospital de Quintero de un menor de 13 años y de un adulto, ambos con impactos balísticos en su cuerpo. El menor se encuentra en estado de extrema gravedad dado que el impacto lo presentaba en su cabeza, siendo ambos trasladados de urgencia al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar", informó el fiscal de turno Mauricio Dünner.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las diligencias del caso y dar con el paradero de los atacantes.