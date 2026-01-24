Niño de tres años murió tras accidente en piscina de una residencia del Servicio Mejor Niñez

Un niño de tres años y ocho meses falleció tras un accidente ocurrido en la piscina de una residencia del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), ubicada en la comuna de Ñuñoa.

El hecho ocurrió el viernes y, según informó la institución mediante un comunicado, "se produjo alrededor de las 18:00 horas, en una piscina de niños ubicada al interior de la residencia, en circunstancias que están siendo investigadas por la Fiscalía y las entidades correspondientes".

La víctima permanecía en la residencia Casa Nacional, donde, tras el incidente, el personal activó los protocolos de emergencia: "Aplicó maniobras de primeros auxilios y trasladó de inmediato al niño al Servicio de Atención Primaria de Urgencia, Rosita Renard, ubicado a 200 metros de la residencia, donde, pese a todos los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento", detallaron desde el servicio.

Desde Mejor Niñez señalaron que se contactaron con la familia del menor y que están entregando "apoyo y acompañamiento necesario para abordar este difícil momento".

Asimismo, indicaron que pusieron a "disposición de las autoridades policiales y judiciales todos los antecedentes y medios para la toma de las diligencias que permitan esclarecer los hechos".

La institución informó, además, que instruyó una investigación interna para determinar las circunstancias del accidente, y que, "en paralelo, se dispuso acompañamiento y contención a los niños y niñas presentes, así como refuerzo a los equipos de trabajo, con el objetivo de resguardar la continuidad de cuidados y el bienestar de todas y todos", concluyeron.