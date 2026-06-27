Operativo contra robo de vehículos dejó 13 detenidos en la Región Metropolitana

Un operativo del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros dejó 13 personas detenidas por el delito de receptación de especies en distintas comunas de la Región Metropolitana.

El procedimiento se originó a partir de diligencias investigativas vinculadas al robo de un vehículo motorizado, que permitieron concretar allanamientos en cinco inmuebles ubicados en La Pintana, Santiago y Puente Alto.

Los recintos intervenidos correspondían a viviendas, talleres mecánicos, locales comerciales y desarmadurías de vehículos.

Según los antecedentes entregados, entre los detenidos hay personas chilenas y extranjeras adultas, todas sin antecedentes. Entre ellas, una mujer chilena de 49 años, un ciudadano haitiano de 36 años en situación migratoria regular y un ciudadano venezolano de 35 años en situación migratoria irregular.

En los procedimientos, Carabineros incautó un motor de una camioneta Toyota Hilux que mantenía encargo vigente por robo desde 2023, además de 19 teléfonos celulares, un escáner automotriz y dispositivos TAG de distintas autopistas.

El teniente Fabián Lagos, del Departamento SEBV de Carabineros, explicó que "se revisó tanto la documentación, archivos tecnológicos y todos los vehículos, partes y piezas que mantenían en su interior, donde se logró la recuperación de un motor de una camioneta que mantenía encargo por robo".

Lagos agregó que también se incautaron "insumos tecnológicos utilizados principalmente para la adulteración vehicular", mientras que la investigación apunta a establecer eventuales vínculos con el robo de vehículos y la receptación vehicular.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.