Operativo nocturno de Carabineros en "barrio bohemio" de Lo Prado deja varios detenidos

Carabineros efectuó un operativo extraordinario de seguridad en el barrio San Pablo -conocido popularmente como el "barrio bohemio"- en la comuna capitalina de Lo Prado, donde aplicó fiscalizaciones a locales con patentes de alcoholes y controles a vehículos y personas.

El procedimiento, que contó con el apoyo de personal GOPE, OS9, OS7 y SEBV de la institución, concretó diversas aprehensiones por infracción a la Ley de Drogas, incumplimiento de medidas cautelares y órdenes de detención vigentes.

"Es un servicio extraordinario enfocado en control de locales de alcoholes, controles vehiculares y de personas. Es importante señalar que este servicio va en cooperación a los que son implementados por las unidades territoriales de Carabineros; es decir, lo que buscamos es verificar que todo esté en norma, pero también aumentar la presencia policial y, de esta manera, aumentar la sensación de seguridad de los vecinos en sectores de alta afluencia de público", dijo el coronel Cristian Acevedo, prefecto de la Prefectura Santiago Occidente.