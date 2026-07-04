Contraloría detectó esperas de más de 10 horas en Urgencias del Hospital de Coquimbo

Una fiscalización sorpresa realizada por la Contraloría detectó múltiples irregularidades en la Unidad de Urgencias del Hospital de Coquimbo, entre ellas esperas de más de 10 horas para recibir atención y pacientes hospitalizados por más de 99 horas en el mismo servicio.

El operativo se desarrolló durante la noche del 26 de junio y constató tiempos de espera superiores a los máximos establecidos, retrasos en derivaciones a camas de otros centros y una alta ocupación en las salas de espera.

La diputada Nathalie Castillo (Republicana) calificó el informe como "gravísimo", aunque afirmó que los antecedentes no sorprenden, porque los propios trabajadores, "han advertido hace mucho tiempo que están trabajando al límite en un sistema muy precarizado, con sobrecarga laboral, falta de personal y con una infraestructura que simplemente ya no da abasto"

En ese contexto, el preinforme advirtió situaciones críticas en la atención de pacientes, como adultos mayores que esperaron más de 10 horas para ser atendidos y personas que permanecieron hospitalizadas en la urgencia por más de 99 horas, incluso en pasillos, a la espera de una cama.

En la misma línea, el diputado Bernardo Salinas (indep.) sostuvo que el preinforme "viene a ratificar" las advertencias sobre la situación del sistema de salud, donde "se le exige al sistema de salud que responda, sobre todo las urgencias", pese a que faltan recursos estatales para poder hacerlo.

Entre otros hallazgos, Contraloría constató deficiencias en infraestructura y mantención, equipamiento clínico insuficiente o en mal estado, desorden en bodegas de insumos médicos y falta de control de acceso a áreas sensibles.

Desde el Servicio de Salud Coquimbo señalaron que aún no reciben el informe completo de Contraloría, por lo que esperarán conocer sus conclusiones para analizar eventuales medidas.

El director del servicio, Ernesto Jorquera, explicó que "ellos operan siempre así, primero hacen un preinforme que se le entrega en este caso al hospital y después con las respuestas que entregue el hospital se hace una entrega de un informe final, y ahí es donde aparecen las sugerencias, recomendaciones o inclusive si se estima hacer algún tipo de sumario respectivo".

La fiscalización también detectó inconsistencias en la dotación, con diferencias entre los funcionarios presentes y los turnos programados, además de sobrecarga en el servicio de urgencias.